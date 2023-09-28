الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" يتخطى حاجز الـ13 مليون جنيه بعد أسبوعى عرض

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

واصل فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، والفنانة نيللي كريم، تحقيق إيرادات عالية وتصدر الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري بعد أسبوعين من العرض في شباك التذاكر المصري في نهاية موسم أفلام الصيف.

إيرادات "فوي فوي فوي"

وحقق فيلم "فوي فوي فوي" حتى صباح اليوم الخميس، إيرادات بقيمة 13 مليونًا و300 ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة حاليًا منذ إطلاقه قبل أسبوعين، وهي إيرادات مميزة خلال الفترة الحالية بعد عرض مجموعة كبيرة من الأفلام على مدار الصيف.

"فوي فوي فوي" في المقدمة.. بالأرقام إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

الفيلم الجديد "فوى فوى فوى"  ينتمي إلى أعمال دراما الكوميديا السوداء، وخلال الأحداث يحكي الفيلم قصة الشخصية الأساسية التي تُدعى "حسن" يعمل حارس أمن، يعيش حسن خلال الفيلم حياة فقيرة مع والدته، ويسعى وبكل جهد للسفر خارج مصرعن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة.

خلال الأحداث يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال "فوي فوي فوي"

يشارك في بطولة فيلم "فوي فوي فوي" عدد كبير من النجوم منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومن إخراج عمر هلال ومن إنتاج محمد حفظي، ورشح الفيلم لتمثيل مصر في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد اجتماع لجنة الاختيار في الفترة الماضية، وأشادت اللجنة بمستوى الفيلم الجديد وقصته المختلفة وتنفيذه أيضًا.

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"فوي فوي فوي" في المقدمة.. بالأرقام إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

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