"فوي فوي فوي" في المقدمة.. بالأرقام إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

تواصل أفلام دور العرض السينمائي تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم صيف 2023 الذي أوشك على الانتهاء.

وتنافس خلال موسم الصيف عددا من الأفلام لكبار نجوم الفن على إيرادات شباك التذاكر.

قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض

وجاءت قائمة إيرادات أفلام السينما كالآتي:

فيلم “فوي فوي فوي”

استطاع فيلم “فوي فوي فوي” تصدر إيرادات السينما منذ طرحه محتلا المركز الأول.

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 634.044 جنيه لترتفع رصيد إيراداته إلى 12.492.752 والذى يقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم ومن إخراج عمر هلال.

فيلم “وش في وش”

وجاء في المركز الثانى فيلم “وش في وش”، والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 242.610 جنيها ليجمع الفيلم إيرادات بلغت منذ عرضه 26.667.434 جنيه.

فيلم “العميل صفر



واحتل فيلم “العميل صفر” المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 237.545 جنيها لتصل اجمالي إيراداته إلى 33.517.267 جنيه

والفيلم من بطولة أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد ومن إخراج كريم العدل.

فيلم أولاد حريم كريم



وحقق فيلم أولاد حريم كريم أمس الثلاثاء 75.248 جنيه ليحتل بذلك المركز الرابع ويبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 7.312.495 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز

فيلم “بيت الروبي”



وجمع فيلم “بيت الروبي” أمس إيرادات وصلت إلى 42.113 جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه إلى 129.817.570 جنيه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد.

فيلن “دولارات دولارات”



أما فيلم “دولارات دولارات” فقد حقق إيرادات بلغت أمس قيمتها 23.878 جنيه ليحتل المركز السادس لتبلغ إجمالي إيرادات الفيلم بذلك 258.568 ألف جنيه

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين اأرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة، صلاح عبد الله ، هالة فاخر.

فيلم “مستر إكس”

فيما حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 8717 جنيه، ليأتي في المركز السابع، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “ع الزيرو”



وجاء فيلم “ع الزيرو” في المركز الثامن محققًا إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 5262 جنيه.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم “البعبع”

بينما حقق فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 3466 جنيه، لياتى فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي.

فيلم “مرعي البريمو”

وجاء في المركز الأخير فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، وحقق إيرادات وصلت إلى 1740 جنيه.