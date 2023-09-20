الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوي فوي فوي" في المقدمة.. التفاصيل الكاملة لإيرادات أفلام شباك التذاكر

افلام موسم صيف 2023
افلام موسم صيف 2023

واصلت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، تحقيق إيرادات مرتفعة منذ انطلاق عرضها بالسينمات. 

وشهدت دور العرض السينمائي حالة من الرواج الكبير لم تشهدها منذ سنوات في حرب تكسير عظام بين نجوم الفن للفوز بكعكة الإيرادات. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام قائمة إيرادات شباك التذاكر. 

قائمة إيرادات شباك التذاكر

 

فوي فوي فوي 

استطاع فيلم فيلم فوي فوي فوي للنجم محمد فراج، الاحتفاظ بالمركز الأول في إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق أمس الثلاثاء 699,078 لتصل إجمالي إيراداته في أسبوع عرض إلى 5,340,410 جنيه والفيلم من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي ومن إخراج عمر هلال.

 

العميل صفر

تلاه فيلم العميل صفر محققًا أمس إيرادات قدرت بـ299,522 ليرتفع رصيد الفيلم  30,982,130 والفيلم من بطولة أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد وبيومي فؤاد ومن إخراج كريم العدل. 

 

 وش في وش

 جاء فيلم وش في وش ثالثا بإيرادات بلغت  309,678 جنيه لتصبح إجمالي إيراداته في 5 أسابيع 24,296,323 والفيلم من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى.

حريم كريم

وحقق فيلم حريم كريم إيرادات أمس الثلاثاء  93,126 جنيه لتصل إجمالي إيرادات العمل إلى 6,675,559 في 3 أسابيع وهو من بطولة مصطفى قمر وغلا غانم وبسمة وداليا البحيري وإخراج على إدريس.

 بيت الروبي

فيما استمر فيلم بيت الروبي في تحقيق أرقام قياسية بدور العرض وجمع أمس إيرادات قدرت بـ 69,613 جنيه ليرتفع رصيد الفيلم إلى 129,427,164 وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد ومن إخراج بيتر ميمي. 

مستر إكس

تلاه فيلم مستر إكس الذي جمع إيرادات قدرت بـ 12,645 لتصبح إجمالي إيرادات الفيلم من عرضه 31,789,643 وهو من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد. 

مرعي البريمو


وحقق فيلم مرعي البريمو أمس الثلاثاء 11,868 لتصبح إجمالي إيراداته 16,470,523 والعمل من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وإخراج سعيد حامد. 

ع الزيرو

وجمع فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان ونيللى كريم والطفل منذر مهران أمس  6,886 ليرتفع رصيد إيراداته إلى 13,419,811 جنيه

 البعبع

وحقق فيلم البعبع لأمير كرارة إيرادات بلغت 3,476 لينجح الفيلم في حصد  43,358,554 خلال مدة عرضه. 

 شمس 

وجاء في المركز الأخير فيلم شمس محققًا أمس ايرادات قدرت بـ 2,487 لتصل إجمالي إيراداته إلى 200,500 في أسبوعي عرض فقط وهو من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني. 

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