«الدستور» يكشف حقيقة سرقة فيلم «فوى فوى فوى» من مصنف آخر

انتشرت خلال الدقائق الماضية أخبار تتهم صناع فيلم "فوي فوي فوي" لنيللي كريم ومحمد فراج من تحقيق صحفي قدم قبل فترة.

"الدستور" تواصل مع أحد أعضاء فريق العمل المتواجد بمهرجان البحر الأحمر حاليًا، وأكد عدم سرقة القصة وأكد أنه قال في المؤتمر الصحفي لتقديم الفيلم على هامش المهرجان أنه "مستوحى" من قصة حقيقية علمها الجميع، وحتى لو قدم في تحقيق صحفي فهذا ليس سيناريو.

كما أكد المصدر أنه تم تقديم العمل مستوحى من القصة وليست نفسها كما أنا البطل يقدم قصة مختلفة.

وخلال المؤتمر كان النجم محمد فراج، قال إن الكوميديا أصعب أنواع الدراما وعلى مستوى التاريخ فإن الكوميديانات الأكثر شعورًا وحين يقدمون مشاهد غير كوميدية يقدمونها بشكل مختلف.

وحصلت "الدستور" على القصة الكاملة للفيلم وتدول حول شخصية حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر، يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم، يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص "فوي! فوي! فوي!" هو تعاون بين وكس سينما وفيلم كلينك وإيمج نيشن أبوظبي، ومن المقرر عقده عرض مسرحي في عام 2023.

الفيلم هو جزء من قائمة فوكس سينما لأول مرة للأفلام الروائية العربية، والتي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا.

الفيلم من بطولة نيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد فراج وطه دسوقي والكثير من النجوم.

وقال: حين قرأت السيناريو لم أخف رغم أنها طبيعتي في التحضير ودائمًا في قلق ولكن هذا الفيلم مختلف عن كل مرة وأحببت شجاعة الفكرة والاختبار الصعب لي في الفيلم هو تمثيل أعمى لشخص غير أعمى، وكنت مقتنع تمامًا بالحدوتة بالرغم من أن حسن هذا شخص نصاب.