الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وداعًا نجاح سلام.. اللحظات الأخيرة فى حياة صاحبة "يا أغلى اسم فى الوجود"

نجاح سلام
نجاح سلام

كشف الناقد الفني طارق الشناوي التفاصيل الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة نجاح سلام، التي توفيت قبل قليل عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

اللحظات الأخيرة 

وكتب الشناوي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "خبر حزين رحيل المطربة الكبيرة نجاح سلام.. قبل نحو شهر كنت في بيروت وسألت عنها أحد الأصدقاء لكي ألتقيها.. جاءت إجابته إنها في حالة مرضية متأخرة".

وأضاف: "غنَّت الألحان المصرية واللبنانية، وتعددت النجاحات التي حققتها برهوم حاكيني وأسرار الحب وتظل الأيقونة (يا أغلى اسم في الوجود يا مصر)"، متسائلًا: "هل سجَّلنا حياتها في وثيقة للأجيال القادمة، وهي التي عاشت معنا 90 عامًا؟".

واختتم :"أخشى أن تصبح الإجابة هي مع الأسف لم ندرك أن بيننا صاحبة هذا الصوت الذهبي.. وداعًا نجاح سلام".

وفاة نجاح سلام

وأعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام، وفاتها عن عمر يناهز 92 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة، غدًَا الجمعة، في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت أسرة الراحلة في بيانٍ صحفي: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى، ننعى إليكم وفاة الفنانة القديرة الحاجة نجاح محيي الدين سلام، أرملة الفنان القدير المرحوم سلمان محمد سعد".

وتابع البيان: "يصلّى على جثمانها الطاهر يوم الجمعة الموافق ۲۹ سبتمبر ۲۰۲۳ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة- حرج بيروت".

واختتم البيان: "تقبل التعازي يومي السبت ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۳ والأحد ۱ أكتوبر ۲۰۲۳ من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً".

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