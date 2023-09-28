الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

الليلة.. حفل ختام الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

احمد رزق
احمد رزق

يُقام في السابعة من مساء اليوم، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الـ ١٣، وسيتضمن برنامج الحفل أوبريت المهرجان وتكريمًا للوفود المشاركة ولجنة التحكيم واللجان المنظمة للمهرجان ويختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الجوائز.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان أحمد رزق، الذي تحمل الدورة اسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف، مدير المهرجان وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

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تفاصيل عروض الإسكندرية المسرحي الدولي

شارك في المهرجان ١٤ عرضًا مسرحيًا من ١١ دولة، وتم اختيار ثلاثة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة لعدة عروض من مختلف الدول العربية والأوروبية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان  من "مصر وفلسطين- إسبانيا- سلطنة عمان- المغرب- العراق- تونس- إيطاليا- الأردن- الكويت- الإمارات العربية المتحدة".

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت؛ ليكون المهرجان فرصة ومكانًا للفنانين المسرحيين الموهوبين، ولكن ضعف الإمكانات كان يعرقل أحلامهم، وصرح بذلك تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان. 

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