الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

نجاح سلام
نجاح سلام

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، عن تشييع جثمان الفنانة الراحلة، غدًَا الجمعة، في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت أسرة الراحلة في بيانٍ صحفي: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى، ننعى إليكم وفاة الفنانة القديرة الحاجة نجاح محيي الدين سلام أرملة الفنان القدير المرحوم سلمان محمد سعد".

مكان عزاء الفنانة نجاح سلام

وتابع البيان: "يصلّى على جثمانها الطاهر يوم الجمعة الموافق ۲۹ سبتمبر ۲۰۲۳ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة - حرج بيروت".

واختتم البيان: "تقبل التعازي يومي السبت ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۳ والأحد ۱ أكتوبر ۲۰۲۳ من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً".

وفاة نجاح سلام

وأعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام، عن وفاتها عن عمر يناهز 92 عامًا، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ويواري جسدها الثرى، غدًا الجمعة في بيروت.

ولدت الفنانة نجاح سلام عام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.

ومن أبرز أغنياتها الوطنية: "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف".

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