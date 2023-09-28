مطربة الروائع الوطنية.. قصة حياة الفنانة الراحلة نجاح سلام

غيب الموت، اليوم الخميس، الفنانة الكبيرة نجاح سلام، التي عرفت بأغنيتها الشهيرة "يا أغلى اسم في الوجود"، والتي قدمتها منذ سنوات عديدة، وحظيت بسببها بشهرة كبيرة.

من هي نجاح سلام؟

فالمطربة والممثلة نجاح سلام من مواليد 13 مارس 1931، وقد اشتهرت أغانيها في معظم البلاد العربية، وقد عُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وهي حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

ولدت نجاح سلام في بيروت، وجدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتي الديار البنانية، ووالدها الفنان والأديب محيي الدين سلام واحد من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان.

كانت بداية نجاح في الغناء من خلال الحفلات المدرسية إلى أن اصطحبها والدها عام 1948 إلى القاهرة حيث عرّفها على كبار الفنانين مثل أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم، كانت أول أغانيها وهي «حول يا غنام»، وأغنية يا «جارحة قلبي»، وحينها احترفت الغناء.

كانت أولى حفلاتها الغنائية في حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله، وكانت أولى الأغاني التي سجلتها في لبنان «على مسرحك يا دنيا»، وكانت انطلاقتها السينمائية مع أول أفلامها وهو «على كيفك» مع السيدة ليلى فوزي. كان فيلمها الثاني «ابن ذوات» وفي هذا الفيلم غنت عدة أغنيات مثل: «برهوم حاكيني»، «الشاب الأسمر»، وغيرها. ثم مثلت فيلم «الدنيا لما تضحك» مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم «الكمساريات الفاتنات» مع كارم محمود.

تقديم أغنية أغلى اسم في الوجود

في 1956م إبان العدوان الثلاثي على القاهرة، قامت بغناء «يا أغلى اسم في الوجود»، ولاقت نجاحًا كبيرًا للغاية، ثم بعدها غنت «أنا النيل مقبرة للغزاة» للشاعر محمود حسن إسماعيل.

وفي عام 1974 تم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب «عاشقة مصر» لما قدمته من أغنيات وطنية صادقة من عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وبعدها عادت إلى لبنان وقدمت أعمالًا وطنية كبيرة مثل «لبنان درة الشرق» كلمات الشاعر صالح الدسوقي وألحان الفنان أمجد العطافي، وقد كرمها الرئيس الهراوي في قصر الرئاسة ومنحها وسام الاستحقاق برتبة فارس.