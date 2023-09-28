الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف "الرابعة" لبيتهوفن مع أعمال هايدن وجلازونوف

اوركسترا القاهرة
اوركسترا القاهرة

 يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 30 سبتمبر على المسرح الكبير، وذلك استمرارا لسلسلة الأسلوب الكلاسيكي.

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عزف السيمفونية الرابعة لبيتهوفن

يتضمن البرنامج السيمفونية الرابعة لبيتهوفن، والتي ظهرت للنور لاول مرة عام 1807 وتم تقديمها بقصر أحد أمراء النمسا، وتعد من المؤلفات ذات الموسيقى المبهجة والباعثة على الارتياح بالمقارنة بسيمفونيات بيتهوفن السابقة والتي لا تخلو من إشارة إلى الكفاح والنضال والصراعات التي كانت تعانيها أوروبا انذاك، هذا الى جانب السيمفونية 43 لـ هايدن وكونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لجلازونوف .

يشار أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

قاعة زياد بكير تستضيف معرض بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا

في سياق آخر، تستضيف قاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية بالأوبرا معرضا بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا وذلك فى السابعة مساء الاثنين 2 أكتوبر، ويستمر حتى الاثنين 9 أكتوبر.

يضم المعرض حوالى 27 عملا فنيا، وتم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج ( الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية ) وتتناول فكرة المعرض اختلاف الثقافات و اللغات، وتجمع الملامح التى تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر ان الفنانة امانى زكريا نالت دورات تدريبية فى فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية كما أقامت عدة معارض منفردة.

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