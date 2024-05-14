يسعى الكثير من المسلمين للتقرب من الله عز وجل والإكثار من الأدعية والأذكار تقربا من الله سبحانه وتعالى، أملا في أن يستجيب لهم الدعاء، وأبرزها دعاء وأذكار الصباح.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 14-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

دعاء الصباح مكتوب

في صباح هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

اللهم سخر لي جميع خلقك، كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

يا رب في هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

أذكار الصباح اليوم

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما بعده، وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. رواه مسلم.

دعاء للمتوفين

«اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي المتوفاة واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وأدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقها النعيم والسعادة في الدارين، واجعل لنا ولها دخول جنتك مع الأنبياء والصالحين، اللهم أنزل عليها الرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، وارحمنا واغفر لنا جميعًا يا رب العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وامر اخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيت لا احتسب واغفر لي ذنبي وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلانى فى الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي انت ثقتي ورجائي، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا ويا ذا الجلال الذي لا بلى ابدًا.

دعاء دخول الامتحان

اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

دعاء ختم القرآن

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يوم القيامة».

دعاء دخول المسجد

عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:

“كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا دخلَ المسجِدَ يقولُ بِسمِ اللَّهِ والسَّلامُ علَى رسولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغفِر لي ذُنوبي وافتَح لي أبوابَ رحمتِكَ وإذا خرجَ قالَ بسمِ اللَّهِ والسَّلامُ على رسولِ اللَّهِ اللَّهمَّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابَ فضلِك” [المحدث: الألباني- صحيح ابن ماجة].