الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أستراليا تستضيف العرض العالمي الأول للنسخة المرممة لـ"خلي بالك من زوزو"

العرض الخاص
العرض الخاص

استضافت مدينة ملبورن فيكتوريا الأسترالية العرض العالمي الأول للنسخة المرممة لفيلم خلي بالك من زوزو بطولة سعاد حسني وحسين فهمي وتحية كاريوكا ومن إخراج حسين الإمام.

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حرصت الجالية المصرية والعربية وعدد من الأستراليين على حضور العرض الذي أقيم داخل واحدة من أكبر دور العرض بالمدينة وكان في مقدمة الحضور محمد خيرت سفير مصر السابق بأستراليا وحرمه، والدكتورة  ميمي واتس رئيس مفوضية تعدد الثقافات سابقا وعدد من المسئولين بالاتحاد العام المصريين في الخارج.

إيراد الفيلم لصالح مستشفى “أهل مصر”

إيراد العرض بالكامل تم تخصيصه لصالح مستشفى “أهل مصر” لعلاج الحروق بالمجان وقام بتسليمه المهندس أحمد مصطفى نيابة عن الجالية  إلى إدراة المستشفى عقب انتهاء العرض مباشرة.

وفي كلمتها التي وجهتها للحضور، أكدت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود أن الفن والإنسانية وجهان لعملة واحدة.

وأعربت عن تقديرها لفكرة إقامة هذا العرض وتخصيص دخله لصالح الخير، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفكار تربط المصريين في الخارج بوطنهم.

فيلم “خلي بالك من زوزو” هو واحد من أهم كلاسيكيات السينما المصرية وقد تم ترميم نسخته العام الماضي ضمن مشروع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي استضاف العرض العربي الأول لها بحضور  بطله الفنان الكبير حسين فهمي وعدد من نجوم الصينما المصرية والعربية.

العرض الخاص
العرض الخاص
العرض الخاص
العرض الخاص
العرض الخاص
العرض الخاص
خلى بالك من زوزو النسخة المرممة لفيلم خلي بالك من زوزو فيلم خلي بالك من زوزو سعاد حسني حسني

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