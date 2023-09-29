إصابة مؤدى المهرجانات الشعبية عنبة بوعكة صحية شديدة

تعرض مؤدي المهرجانات الشعبية عنبة لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقام عنبة بنشر ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له وهو طريح الفراش في المستشفى، معلقًا: ادعوا لعنبة بالشفاء.

وكان تعرض عنبة منذ أشهر قليلة، لنفس الوعكة الصحية، حيث تعرض لتمزق في عضلة الصدر في شهر مايو الماضي، وسبق وتعرض لكسر في قدمه وخضع للجبس لمدة شهر ونصف في وقت سابق.

الجدير ذكره أنه عنبة طرح مؤخرًا قبل شهرين، أغنية موسم النبر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حتى الآن حاجز المليون مشاهدة، والأغنية من كلمات حازم بالتعاون مع عنّاب وميكس وماستر أبوعبير.

تفاصيل إصابة عنبة

وخاض عنبة مؤخرًا تجربة التمثيل، من خلال مشاركته في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، ولعب خلاله دور شاب يدعى بويكا، ويقوم بمساعدة يسرا وأبنائها بعد عودتهم لمصر من كندا، ويقع في حب ابنتها على مدار الأحداث وتلعب دورها الفنانة مايان السيد.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، منير مكرم، علاء مرسى، صفاء جلال، عبدالله مشرف، أحمد عبدالوهاب، مى دياب، وضيف الشرف بيومى فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي (يسرا) التي تعيش الخارج وتعود من الغربة بعد سنوات طويلة، هي وابناها الاثنان، وهما أدم الشرقاوي ومايان السيد إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، تعيش سميحة رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، ومعها تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية التي لن تكن تعرف عنها شيئًا.