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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "عنبة ومسلم" يشعلان شواطئ مدينة العلمين الجديدة

عنبة
عنبة

تنطلق غدًا الجمعة، أولى هذه الحفلات مع نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات تزامنًا مع انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، وهما المغني “مصطفى عنبة” بمجموعة من أشهر أغنياته ومنها: وزير الحنية ومش شايفك والباشا، بالإضافة إلى المغني “مسلم” والذي سيؤدي بعضًا من أبرز أغانيه مثل: سنين صابر ولسه فارقة وملكوش مكان جوانا، ويفصل بينهما وصلة رقص شرقي تقدمها الراقصة الأجنبية “ديانا”.

الجدير بالذكر ان الحفلة مفتوحة لجميع رواد مدينة العلمين الجديدة وليست لنزلاء الفندق فقط، وتتراوح أسعارها بين 500 جنيه وألف جنيه، وستبدأ منتصف الليل مع أجواء العلمين الرائعة وسط تواجد لشركة حراسات خاصة لتأمين المكان بالكامل بهدف استمتاع الجمهور بالحفل.

 

 

 

 

انطلاق مهرجان العلمين الجديدة الموافق المهرجانات العلمين الجديد العلمين الجديدة الكامل

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