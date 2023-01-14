بحضور الروائى حجاج أدول.. افتتاح المعرض الجماعى «خلى بالك من زوزو»

بحضور الروائي حجاج أدول، يفتتح المعرض الجماعي "خلي بالك من زوزو"، وذلك في السادسة من مساء غد الأحد، بجاليري أوديسي آرت، بمقره الكائن بالكوربة حي مصر الجديدة، بالتعاون مع بيت جلال.

يشارك في معرض “خلي بالك من زوزو”، خمسون فنانا تشكيليا، ينتمون إلي مدارس فنية مختلفة، وأعمار مختلفة، يعبر كل منهم عن الفيلم السينمائي الأيقونة “خلي بالك من زوزو”، ويعد المعرض الجماعي تلاقيا بين الفن التشكيلي وفن السينما بأسلوب جديد. حيث يعبر كل فنان من المشاركين في المعرض من خلال عمله التشكيلي، عن رؤيته لأحداث ومشاهد وأبطال الفيلم، الصادر عام 1972.

الفنانين المشاركين في معرض “خلي بالك من زوزو”

ويشارك في المعرض الجماعي “خلي بالك من زوزو”، كل من الفنانيين: أحمد عبدالكريم ــ إبراهيم البريدي ــ فريد فاضل ــ أحمد مجدي فارس ــ أدهم لطفي ــ أروي جمعة ــ إسماعيل عبده ــ آمال سمير ــ أميمة السيسي ــ إنجي محمود ــ إسمان حكيم ــ إيمان خطاب ــ جلال جمعة ــ حسن داود ــ حسني أبوبكر ــ خضر حسن ــ خلف طايع ــ رضا خليل ــ راندا إسماعيل ــ روماني سمير ــ سامي أمين ــ سمير فؤاد ــ سمير عبدالفضيل ــ شريف عبدالقادر ــ صابر طه ــ طاهر عبدالعظيم ــ عبدالرحمن أبوبكر ــ عبير دياب ــ عزة إسماعيل ــ علي أرتيست ــ فاروق موسي ــ فاطمة حسن ــ كمال جبر ــ محمد عبلة ــ مصطفي رحمة ــ مصطفى حسين ــ ماهر دانيال ــ محمد غالب ــ ميرفت شاذلي ــ مروة إبراهيم ــ مصطفي الشيخ ــ مي عبدالله ــ مي حشمت ــ مني عبداللطيف ــ نيها حنة ــ هاني الجيزاوي ــ هاني عبدالجواد ــ وجيه يسي ــ وليد ياسين ــ ياسر عيد.

يشار إلي أن فيلم “خلي بالك من زوزو”، من إخراج حسن الإمام، سيناريو وحوار للشاعر الكبير صلاح جاهين، ومن بطولة: تحية كاريوكا، سعاد حسني، حسين فهمي، يوسف وهبي، سمير غانم، نبيلة السيد، عباس فارس، مني قطان، زوزو شكيب، وإسماعيل محيي الدين.

ويستمر المعرض حتى 31 يناير الجاري.