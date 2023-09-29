انتهاء صلاة الجنازة على نجاح سلام.. والجثمان يتجه لمدافن العائلة

انتهى، منذ قليل، تشييع جثمان الفنانة الكبيرة نجاح سلام، من مسجد «الخاشقجي» في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور مكثف من أفراد عائلتها وأصدقائها وجمهورها ومحبيها، الذين حرصوا على وداعها في اللقاء الأخير.

ومن المقرر أن يواري جثمان الفنانة نجاح سلام الثرى عقب انتهاء صلاة الجنازة ظهر اليوم، والدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة، على أن تتلقى الأسرة العزاء غدًا السبت، في فندق راديسون بلو سنتر دون الطابق الأول من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً.

مكان العزاء والدفن

كانت قد أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، عن تشييع جثمان الفنانة الراحلة الجمعة، في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت، على أن تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة - حرج بيروت، ويتم قبول التعازي يومي السبت ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۳ والأحد ۱ أكتوبر ۲۰۲۳ من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساء.

مَن هي نجاح سلام

نجاح سلام هى ممثلة ومطربة لبنانية مولودة فى بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، وأخوها الصحفى عبدالرحمن سلام، تزوجت من أستاذ جامعى هو سلمان سعد، وفى عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه.

عملت فى راديو الشرق غنت للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1948 واشتهرت بأغنيات: "يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتاك" "بدى عريس" "ميل" ثم سافرت إلى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبدالوهاب ثم أقامت فى دمشق حتى عام 1953 وفى عام 1956 اشتهرت بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود" أسست شركة إنتاج مع سلمان وأنتج أفلامها اللبنانية استقرت فى مصر أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفي عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.