الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق الشناوي يكشف خطأ بالمنهج الدراسي عن "سميحة أيوب": عشوائية ورعونة

سميحة ايوب
سميحة ايوب

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن وجود خطأ في محتوى المقرر الدراسي للصف السادس الابتدائي والمتضمن وضع اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب في المنهج.

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طارق الشناوي يكشف خطأ جسيم في وضع اسم سميحة ايوب في إحدى المناهج الدراسية 

وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: "عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة أيوب ارتكب خطأ بينا عندما أشار إلى أنها خريجة معهد السينما  عام ١٩٥٢، رغم أنها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي، ومعهد السينما أساسا تم افتتاحه بعد 4 سنوات من هذا التاريخ، مع الأسف يؤكد العشوائية حتى في وضع مناهج الطلبة".

طارق الشناوي يؤيد وضع اسم سميحة أيوب في المناهج

وتابع: "أكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة أيوب في المنهج مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج، لماذا لم يفكر الأستاذ واضع المنهج أن يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة أيوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها".

سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي 

واستكمل: "مع الأسف هذا دليل قاطع على افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتى العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدا التأكد من صدقها أو زيفها، قاتل الله العشوائية والرعونة التي أفقدتنا الكثير".

جدير بالذكر أن الفنانة سميحة أيوب تعد من رائدات المسرح المصري وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي لما قدمته من أعمال متميزة خلال رحلتها، وما زالت، وسوف تحمل الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح المصري اسمها كتكريم لمسيرتها في المسرح المصري والعربي.

سميحة ايوب الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب الفنانة القديرة سميحة أيوب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب المسرح الشبابي يطلق اسم سميحة أيوب على دورته القادمة

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