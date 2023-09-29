الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سيدة المسرح العربى".. لهذه الأسباب سميحة أيوب داخل مقرر الصف السادس الابتدائى

سميحة أيوب
سميحة أيوب

تصدرت الفنانة القديرة سميحة أيوب ترند البحث على موقع “جوجل” بعد نشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب لمنهج الصف السادس الابتدائي.

وتفاعل رواد  مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" عبر محركات الإنترنت بتداول صورة الفنانة القديرة سميحة أيوب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"منصة إكس".

شخصيات مصرية مؤثرة فى مناهج العام الدراسى الجديد

ونالت فكرة "شخصيات مصرية مؤثرة" في مناهج العام الدراسي الجديد إعجاب الكثير من المواطنين، وتعمل الفكرة على تعليم الأطفال من هم الأشخاص المؤثرين في مصر بكافة المجالات المختلفة إذا كانت في الفن أو العلوم وغيرها.

وتزامنًا مع قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  تصدر ترند البحث عبر مواقع الإنترنت، ترصد "الدستور" في هذا التقرير معلومات عن الفنانة سميحة أيوب جعلتها تظهر في مقرر الصف السادس الابتدائي، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

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سميحة أيوب فى منهج 6 ابتدائى: ماذا تعرف عن سيدة المسرح؟

 

صاحبة ثانى أطول مسيرة فنية فى تاريخ السينما العربية 

يعرف عن الفنانة سميحة أيوب أنها من ضمن الفنانات المميزات في تاريخ المسرح والسينما المصرية، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية بجانب الفنانة القديرة الراحلة أمينة رزق، وقد استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب متابعي وعشاق  السينما والدراما في الوطن العربي من خلال مجموعة كبيرة من العمال المتميزة في السينما والتليفزيون  والمسرح من أبرزها “ سكة السلامة، أرض النفاق، أدهم الشرقاوي، والضوء الشارد”.

وسميحة أيوب من مواليد 8 مارس 1932 ولدت بمحافظة القاهرة في حي شبرا، وكان أول ظهور لها على شاشات التليفزيون عام 1947 أثناء مشاركتها في فيلم المتشرد وهي في عمر الـ15 عامًا.

سميحة أيوب

 

 رئيس عربى سابق أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربى

لقبت الفنانة سميحة أيوب بـ سيدة المسرح العربي بسبب حبها الكبير والشديد في تقديم الأعمال المسرحية، وتقديم أعظم المسرحيات كما أنها عاشقة للمسرح حتى النخاع، وقد أطلق لقب "سيدة المسرح العربي" عليها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

ورغم تألقها في الأدوار السينمائية المختلفة إلا أنها عاشقة للمسرح وتتلمذت على يد الممثل والمؤلف زكي طليمات، وانضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي المصري، وأصبحت مديرة له مرتين في الفترة ما بين 1975- 1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، ليكون رصيدها المسرحي خلال مشوارها الفني أكثر من 170 عملا مسرحيا.

وكرمت سميحة أيوب في مهرجان قرطاج الدولي عام 1985 في تونس، وأيضًا في دولة الجزائر عام 2006 من قبل المهرجان الوطني للمسرح المحترف. 

أوسمة وجوائز من عدة رؤساء 

وكرمت سميحة أيوب في مهرجان قرطاج الدولي عام 1985 في تونس، وأيضًا في دولة الجزائر عام 2006 من قبل المهرجان الوطني للمسرح المحترف. 

حصلت سميحة أيوب على وسام الجمهورية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1966، وحصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1972 من الرئيس السوري حافظ الأسد، وحصلت على جائزة الإبداع من الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان.

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