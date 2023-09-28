الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي: ماذا تعرف عن سيدة المسرح؟

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

تداول روّاد وسائط التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل" صورة من كتاب لأحد المناهج الدراسية يتحدث عن الفنانة القديرة سميحة أيوب، متضمنة معلومات عن سيدة المسرح تحت عنوان: “شخصيات مصرية مؤثرة”.

وتم إدراج الفنانة سميحة أيوب ضمن منهج الصف السادس الابتدائي، شارحًا بالمعلومات الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة على مدار رحلتها الفنية سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما.

ووقع الاختيار على القديرة سميحة أيوب "سيدة المسرح"، كصاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، بجانب أمينة رزق، التي كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947 وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت 75 عامًا.

وترأست سميحة أيوب مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح شرفيا، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة د.سميرة محسن، وتديره إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

مَن هى سميحة أيوب؟

في 1949 دخلت الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح، المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، بالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهى:فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام، وذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953.

انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و197، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

سمحية أيوب الفنانة سميحة أيوب الصف السادس منتج الدراسة

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