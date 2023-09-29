تفاصيل تدريس السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب بالمناهج.. وخبير يعلق

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن تناول السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب، ضمن المناهج الجديدة بالصف السادس الابتدائي، قائلا: "يعتبر تناول الشحصيات الموهوبة والمؤثرة في المجالات المختلفة في المناهج التعليمية من الأمور المرغوب فيها من الناحية التربوية والنفسية.

وأضاف شوقي، أنه يتم وضع تلك الشخصيات في السياق الفني أو المهني أو الرياضي الطبيعي المتصل بها ما دامت تلك الشخصية استوفت بعض المعايير التي يحددها المتخصصون سواء في المجال الفني أو المهنى أو الرياضي، ومنها مثلا أن تمثل هذه الشخصية قدوة ونموذجا يُختذى به في مجال الفن المتصل بها، وأن تتمتع بحب الناس والثقة فيها، أن تكون قامت بأعمال وإنجازات مؤثرة في مسيرتها الفنية وغيرها من المعايير الصارمة.

مبررات وضع اسم سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي

وتابع الخبير التربوي، أن وضع الفنانة سميحة أبوب في منهج الصف السادس الابتدائي، فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح له ما يبرره مثل:

• أنها يتم تناولها في إطار نشاط المسرح في كتاب المهارات والأنشطة وهي بالطبع أحد العلامات البارزة في تاريخ المسرح المصرى بل والعربي، ولم يتم تناولها مثلا في كتاب التاريخ أو اللغة العربية وذلك في ضوء أن لكل مادة أه داف ووظائف معينة يعلمها المتخصصون.

• إذا لم يتم تناول شخصية مثل الفنانة سميحة أيوب في نشاط المسرح، فمن من الشخصيات الاخرى في المسرح المصرى يمكن تناول مسيرته؟، واعتقد أن وضع أى ممثل أخر غير الفنانة كان سينتقده الكثيرون الذين لا يستوعبون أن تناول الفنانة في في نشاط المسرح في مادة أنشطة.

• أن الفنانة سميحة ايوب لا تزال على قيد الحياة ويمكن أن يتواصل معها الطلاب وأولياء أمورهم المهتمين بنشاط المسرح.

واختتم الخبير التربوي، أنه في كل الأحوال لا بد من الثناء على وزارة التربية والتعليم، بادخالها مقررات المهارات والانشطة في منظومة المناهج الجديدة التي ستسهم في بناء مهارات الاطفال وشخصياتهم على نحو متكامل.

وكانت قد تداولت صفحات السوشيال ميديا، صور من داخل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد، ضمن منظومة التعليم الجديدة، يتضمن صورة شخصية فنية وهي "تيتة رهيبة"، والحديث عن مسيرة الفنانة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة.

ما أدى إلى حدوث حالة من الجدل الواسعة بين أوساط المعلمين وأولياء الأمور عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ألقى الدرس الضوء على تاريخ نشأتها ودراستها بالمعهد العالي للسينما، وأبرز المناصب التي تولتها في ادارة المسرح، وأهم انجازاتها ومشاركتها في أكثر من ٣٠٠ عمل.

وقيامها بالعديد من الأدوار منها الأدوار التلفزيونية: دور الفتاة الخجولة الهادئة في المسلسل الإذاعي «سمارة»، ودور الحماة الطيبة في المسلسل التلفزيوني «إجازة مفتوحة»، إضافة إلى الأدوار السينمائية: دور الجدة المتحكمة في فيلم «تيتة رهيبة، والأدوار المسرحية، والذي كان اهتمامها الأكبر بالمسرح مثل: مسرحية «يا سلام سلم الحيطة بتتكلم، حيث لعب امرأة عادلة ومحققة، ومسرحية «الناس اللي في التالت» حيث لعبت دور أم تعاني من مشكلات عائلية.

وجاءت التعليقات على الصورة المتداولة من صفحات الكتاب، كالتالي:

ماذا قدمت سميحة أيوب لمصر حتى يذكر اسمها في كتاب مدرسي، وعلق آخر "تيتة رهيبة في منهج الصف السادس الابتدائي (الجديد)، ومينفعش نذاكر تيتة رهيبة ونغفل عن الضوء الشارد".