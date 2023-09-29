الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل تدريس السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب بالمناهج.. وخبير يعلق

تامر شوقي
تامر شوقي

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن تناول السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب، ضمن المناهج الجديدة بالصف السادس الابتدائي، قائلا: "يعتبر تناول الشحصيات الموهوبة والمؤثرة في المجالات المختلفة في المناهج التعليمية من الأمور المرغوب فيها من الناحية التربوية والنفسية.

وأضاف شوقي، أنه يتم وضع تلك الشخصيات في السياق الفني أو المهني أو الرياضي الطبيعي المتصل بها ما دامت تلك الشخصية استوفت بعض المعايير التي يحددها المتخصصون سواء في المجال الفني أو  المهنى أو الرياضي، ومنها مثلا أن تمثل هذه الشخصية قدوة ونموذجا يُختذى به في مجال الفن المتصل بها، وأن تتمتع بحب الناس والثقة فيها، أن تكون قامت بأعمال وإنجازات مؤثرة في مسيرتها الفنية وغيرها من المعايير الصارمة.

مبررات وضع اسم سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي

وتابع الخبير التربوي، أن وضع الفنانة سميحة أبوب في منهج الصف السادس الابتدائي، فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح له ما يبرره مثل:

• أنها يتم تناولها في إطار نشاط المسرح في كتاب المهارات والأنشطة وهي بالطبع أحد العلامات البارزة في تاريخ المسرح المصرى بل والعربي، ولم يتم تناولها مثلا في كتاب التاريخ أو اللغة العربية وذلك في ضوء أن لكل مادة أه داف ووظائف معينة يعلمها المتخصصون.

انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة غدا.. والحصة الأولى عن حرب أكتوبر

• إذا لم يتم تناول شخصية مثل الفنانة سميحة أيوب في نشاط المسرح، فمن من الشخصيات الاخرى في المسرح المصرى يمكن تناول مسيرته؟، واعتقد أن وضع أى ممثل أخر غير الفنانة كان سينتقده الكثيرون الذين لا يستوعبون أن  تناول الفنانة في  في نشاط المسرح في مادة أنشطة.  

• أن الفنانة سميحة ايوب لا تزال على قيد الحياة ويمكن أن يتواصل معها الطلاب وأولياء أمورهم المهتمين بنشاط المسرح.

واختتم الخبير التربوي، أنه في كل الأحوال لا بد من الثناء على وزارة التربية والتعليم، بادخالها مقررات المهارات والانشطة في منظومة المناهج الجديدة  التي ستسهم في بناء مهارات الاطفال وشخصياتهم على نحو متكامل.

وكانت قد تداولت صفحات السوشيال ميديا، صور من داخل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد، ضمن منظومة التعليم الجديدة، يتضمن صورة شخصية فنية وهي "تيتة رهيبة"، والحديث عن مسيرة الفنانة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة.

txt

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن الاستعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024

ما أدى إلى حدوث حالة من الجدل الواسعة بين أوساط المعلمين وأولياء الأمور عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ألقى الدرس الضوء على تاريخ نشأتها ودراستها بالمعهد العالي للسينما، وأبرز المناصب التي تولتها في ادارة المسرح، وأهم انجازاتها ومشاركتها في أكثر من ٣٠٠ عمل.

وقيامها بالعديد من الأدوار منها الأدوار التلفزيونية: دور الفتاة الخجولة الهادئة في المسلسل الإذاعي «سمارة»، ودور الحماة الطيبة في المسلسل التلفزيوني «إجازة مفتوحة»، إضافة إلى الأدوار السينمائية: دور الجدة المتحكمة في فيلم «تيتة رهيبة، والأدوار المسرحية، والذي كان اهتمامها الأكبر بالمسرح مثل: مسرحية «يا سلام سلم الحيطة بتتكلم، حيث لعب امرأة عادلة ومحققة، ومسرحية «الناس اللي في التالت» حيث لعبت دور أم تعاني من مشكلات عائلية.

وجاءت التعليقات على الصورة المتداولة من صفحات الكتاب، كالتالي:

ماذا قدمت سميحة أيوب لمصر حتى يذكر اسمها في كتاب مدرسي، وعلق آخر "تيتة رهيبة في منهج الصف السادس الابتدائي (الجديد)، ومينفعش نذاكر تيتة رهيبة ونغفل عن الضوء الشارد".

منهج الصف السادس الابتدائي كتاب المهارات والأنشطة سميحة ايوب المناهج الجديدة تامر شوقي الخبير التربوي

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

حميد الشاعرى يشكر "المتحدة" وكل القائمين على حفل مهرجان العلمين

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

أخبار الظهيرة.. موعد انكسار الموجة الحارّة.. ومهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى

"السويس الجديدة" تعلن عن مزايدة لتنفيذ أعمال شبكات رى ومسطحات بعتاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل