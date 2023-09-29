انطلاق العام الدراسى الجديد فى 12 محافظة غدًا.. والحصة الأولى عن حرب أكتوبر

يستأنف 25 مليون طالب وطالبة الدراسة، موزعين في 60 ألف مدرسة، على مستوى الجمهورية، لينتظمون بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 م، غدا السبت، في مدارس 12 محافظة التي لم تطبق إجازة السبت، وهي محافظات " البحيرة- كفر الشيخ- الفيوم _ الإسماعيلية- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- شمال سيناء ".

فيما ينتظم جميع طلاب مصر في الدراسة بعد غد الأحد، لتشمل الـ14 محافظة الاخرين التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات، "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- القليوبية-الشرقية- الغربية- المنوفية- دمياط- بورسعيد- السويس- البحر الأحمر- الوادى الجديد- جنوب سيناء-مرسى مطروح".

وانتهت المدارس على مستوي الجمهورية من استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الاول، واستقبال الطلاب بها.

وتزينت جميع المدارس لاستقبال الطلاب، ورفعت العلم المصري أعلي مبانيها، كما انتهت المدارس من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس وتعقيمها جيدًا، وترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصول وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، كما انتهت بعض المدارس التي تحتاج إلي صيانات بسيطة من أعمال الصيانة، لانتظام الطلاب داخل الفصول.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية بالفصل الدراسى الأول، وكذلك تخصيص الحصة الاولى بالمدارس في الفصل الدراسي الأول عن حرب أكتوبر 1973م.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الوزير، بتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالترحاب والود واليوم الثاني لبقية الصفوف.

كما أكد الوزير ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كل أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية..مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية.

كما وجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها.

كما وجه الوزير، المديريات التعليمية بضرورة مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وشدد حجازي، على المديريات، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كل سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، كما شدد علي تطبيق لائحة اللنضباط المدرسي.

والزم الوزير، المديريات التعليمية، بتفعيل تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الاول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

وفي ذات السياق، سيشهد الفصل الدراسي الاول للعام الجاري 2024/2023، تطبيق مجموعات الدعم داخل المدارس، حيث وجه وزير التعليم، المديريات بإطلاقها وتفعيلها داخل جميع المدارس.



واشار الدكتور رضا حجازي،وزير التعليم، إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (٣-٤) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد إجراءات للتعامل المالى لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم.

وعن موقف الكتب الدراسية، أكد الوزير أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجار استكمال النسبة المتبقية، مشيرًا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.. مشددًا علي جميع مديري المدارس بضرورة تسليم وتوزيع الكتب المدرسية علي الطلاب في أول يوم دراسي.

وقال حجازي: "إنه فى إطار الاهتمام بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قمنا بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرحًا وافيًا وعميقًا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتمت إتاحتها على موقع الوزارة.

وأضاف الوزير أنه تم أيضًا إتاحة بنوك أسئلة إلكترونية على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، لإثراء تدريب الطالب على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.



وأشار الوزير إلى أن ترفع هذا العام شعار التربية، والتأكيد على التربية الايجابية وقيم لمواطنة والولاء والانتماء، موضحًا أن الوزارة نفذت حقيبة تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعي بالصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، وتستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلي مديري المدارس للمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.