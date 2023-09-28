ملامح العام الدراسى الجديد ومفاجآت للطلبة والمعلمين

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على المؤتمر الصحفي اليوم لوزير التربية والتعليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن وزير التربية والتعليم اليوم حرص علي توصيل رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب، وكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن وزير التعليم أعلن أنه لا تغيير في النظام الخاص بامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن وزير التعليم أعلن أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل خلال أيام.

وأشار إلى أن بداية من عام 2024 - 2025 سيشهد التطوير المناهج الخاصة بالمرحلة الإعدادية، مضيفًا: تم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والبدء في التطوير الخاص بها، وسيتم تطبيقها مع العام الدراسي 2024 - 2025.