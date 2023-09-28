الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بميزانية تريليون جنيه.. جهود الدولة فى تطوير التعليم منذ 2014

طلاب
طلاب

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" جهود الدولة في تطوير التعليم، حيث ارتفع حجم الإنفاق على التعليم منذ عام 2014 إلى تريليون جنيه.

وأشارت القناة في فيديو جراف لها إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية بشكل كبير في جميع المراحل التعليمية، كما أن المناهج المطورة مبنية على بناء الشخصية والتفاعل.

بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه

كذلك تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، فضلًا عن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، والتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية.

أيضًا شهد قطاع التعليم المصري منذ عام 2014 زيادة عدد المدارس اليابانية في جميع أنحاء الجمهورية، ودعم المعلمين وزيادة تدريبهم وتأهيل مديري المدارس.

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