الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

تفاصيل استعدادات التعليم للعام الدراسى الجديد 2024

وزير التعليم الدكتور
وزير التعليم الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل الموافق ٣٠ سبتمبر.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم:

يرصد “الدستور” من خلال الإنفوجراف، أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم:

١- نظام الثانوية العامة هذا العام نفس طريقة تقييم العام المنتهى

٢- التغيير في نظام الثانوية العامة سيكون عن عدة محاولات لدخول الامتحانات
٣- أى معلم "يحلم به الطلاب" سيجدونه على القنوات التعليمية

٤- للطلاب حرية اختيار معلم "مجموعات التقوية" حتى لو من خارج الوزارة

٥- سنرفع شعار التربية أولًا مع بدء العام الدراسى الجديد

٦- ٣ اختبارات شهرية بالفصل الدراسي لتحديد درجات أعمال السنة

٧- نظام امتحانات الشهادة الإعدادية باختيار المحافظ مع ضمان عدم الغش الإلكتروني

٨- تدشين مسابقة دوري المدارس بين جميع الطلاب

 

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وزير التعليم: توريد 93% من كتب العام الدراسى الجديد للمديريات

٩- تجميع الطلاب الأوائل بمدارس ستيم في مدرسة العباقرة بالقاهرة الجديدة

١٠- خريجين مدارس التكنولوجيا التطبيقية مطلوبين دوليا


١١- تدريب ٤٥٠ الف موجه بالتربية والتعليم لمواجهة التغييرات المناخية

١٢- تطوير المناهج يهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم


١٣- الأبواب مفتوحه لشكاوي ارتفاع المصروفات المدرسية للخاص


١٤- التأكد من مراجعة الصيانة بالمدارس، ونضع أمن وسلامة الطالب نصب أعيننا جميعًا 

١٥- حسن استقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم الثاني لبقية الصفوف

١٦- توريد نسبة ٩٣% من الكتب الدراسية إلى المديريات التعليمية وتحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة

١٧- انضمام المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة "٣٠ ألف معلم" للعمل خلال الأيام المقبلة

 

١٨- دمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال والقضايا السكانية وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي ومهارات الاتصال والتفاوض في مناهج جميع المواد الدراسية من خلال الأنشطة المدرسية

١٩- تدريب ٤٥٠ ألف معلم العام الماضي حول استراتيجيات التدريس وإدارة الفصل والمشروعات القومية والتغيرات المناخية

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ومواعيد بداية ونهاية العام الدراسي

٢٠- تنفيذ حزمة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية

٢١-  أتاحت بنوك أسئلة ضمن إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" والتي تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة للطالب

 

 

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وزارة التربية والتعليم حسن استقبال الطلاب الكتب الدراسية المديريات التعليمية مسابقة ٣٠ ألف معلم تدريب ٤٥٠ ألف معلم

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