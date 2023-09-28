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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ومواعيد بداية ونهاية العام الدراسي

الدراسة
الدراسة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ سؤال تم تداوله على مواقع التواصل بشكل مستمر من قبل الكثير خلال الساعات الماضية، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب من مختلف المراحل التعليمية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ومواعيد بداية ونهاية العام الدراسي:

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"التعليم": بدء المؤتمر الصحفى لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ التي توضح بها موعد بدء الدراسة للعام الجديد، ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

قائمة مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي 2023/2024

وإليكم مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 -  بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

2 - بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

3 - بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

4 - بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

5 - بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

6 - بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

7 - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

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