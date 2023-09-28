الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": بدء المؤتمر الصحفى لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2024

الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،

بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

استجابة لدعوة الرئيس السيسى.. الشباب المصرى يطلق حوارًا مجتمعيًا حول قضايا التعليم

وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر يستعرضان استعدادات العام الدراسي الجديد

"التعليم": بدء المؤتمر الصحفى لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2024

مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي 2023/2024

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعان، تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

التعليم المؤتمر الصحفي الدراسى للمدارس رضا حجازي وزير الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بدء الفصل الدراسي الأول بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

المعلمون من مؤتمرهم بكفرالشيخ: نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسى

المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

الخميس.. "التعليم" تُعلن تفاصيل استعداداتها لانطلاق العام الدراسى 2024

رضا حجازى: 750 ألف طالب ينضمون إلى منظومة التعليم سنويًا

رضا حجازى يستعرض 9 سنوات من الإنجازات فى قطاع التعليم قبل الجامعى

مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية

"تعليم القاهرة" تكرم الطلبة الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة

ننشر توزيع منهج اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

للتيسير على المواطنين.. أبرز إجراءات "الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانتخابات الرئاسة

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم