الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

المؤتمر
المؤتمر

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ستكون بنفس نظام العام الدراسي المنتهي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن أي تغييرات تطرأ في ملف مرحلة الثانوية لن تكون مفاجئة للطلاب، موضحًا أن التطوير في المراحل المقبلة سيكون في حدود استخدام الذكاء الاصطناعي بالمناهج، ليواكب الطلاب تطوير المجتمع، وعليه لا بد من إعادة النظر في المناهج.

وأكد ضرورة إعادة النظر في نظام التقييم بالثانوية العامة، بالإضافة إلى تغيير نظام القبول في الجامعات أيضًا، ولا بد من وجود تعدد محاولات في امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد، بالشكل الذي يضمن النزاهة وإتاحة الفرص للطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 المؤتمر الصحفي ملف مرحلة للثانوية الخريطة الزمنية

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