الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

بدء الدراسة
بدء الدراسة

تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس  للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وزير التعليم يكشف عن حقيقة تقليص مدة الدراسة بكلية التربية إلى 3 سنوات فقط

مع اقتراب الدراسة.. نصائح مهمة للأمهات للتغذية الصحية للأطفال فى فترة المدارس

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات

بدء الدراسة بكل المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر

كما أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكل المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بكافة المدارس، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية 

txt

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

txt

عاجل.. موعد بدء الدراسة 2023- 2024.. الخريطة الزمنية بالمدارس والجامعات

 

تداول منشور يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل
 
بدء الدراسة تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد المدارس الحكومية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

مواد متعلقة

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2023.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

الأكثر قراءة

"بوست" آثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

وزير التعليم: لا يوجد ما يسمى بـ"الزى الموحد" فى المدارس.. حددنا مواصفاته فقط

ما الفائدة التى تعود على مصر من العودة للتوقيت الشتوى؟

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ومميزات تأخير الساعة

وداعًا نجاح سلام.. اللحظات الأخيرة فى حياة صاحبة "يا أغلى اسم فى الوجود"

العاملون فى "كهرباء شمال الدلتا" يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات