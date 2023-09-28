تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

بدء الدراسة بكل المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر

كما أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكل المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بكافة المدارس، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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