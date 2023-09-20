الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء الدراسة 2023.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

الدراسة
الدراسة

مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد حرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بدء الدراسة 2024 وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم  المصرية والتعليم الفني الخريطة الزمنية للدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد بدء الدراسة 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، و الخريطة الزمنية للعام، والتفاصيل الكاملة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024 لطلبة المدارس، موضحة أن تكون الدراسة في العام الدراسي الجديد لعام 2023 تبدأ يوم السبت الموافق يوم 30 من سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني الخريطة الزمنية في العام الدراسي الجديد لعام 2023-20242، مؤكدة أن تكون الخريطة ستشمل كافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات.

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تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

  • يبدأ الفصل الدراسي الأول للطلبة بكافة المدارس بداية من يوم السبت وهو الموافق 30 من سبتمبر 2023.
  • ينتهي العام الدراسي الأول للطلبة في يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق 14 من يناير 2024.
  • يبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل في مدارس التعليم الفني في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.
  • يبدأ امتحان صفوف النقل في مدارس التعليم الفني، في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.
  • زيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.
  • وسينتهي الفصل الدراسي الثاني بيوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024.
  • وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 من مايو 2024.
  • تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بيوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024.
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق في 15 يونيو 2024.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.
  • تستمر مدة إجازة نص في العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
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