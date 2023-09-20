موعد بدء الدراسة 2023.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد حرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بدء الدراسة 2024 وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني الخريطة الزمنية للدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد بدء الدراسة 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، و الخريطة الزمنية للعام، والتفاصيل الكاملة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024 لطلبة المدارس، موضحة أن تكون الدراسة في العام الدراسي الجديد لعام 2023 تبدأ يوم السبت الموافق يوم 30 من سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني الخريطة الزمنية في العام الدراسي الجديد لعام 2023-20242، مؤكدة أن تكون الخريطة ستشمل كافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات.

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