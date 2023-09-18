من الأحذية إلى الحقائب.. "الدستور" يرصد أشهر أسواق شراء مستلزمات الدراسة

اقترب العام الدراسي الجديد 2023/2024 ، حيث يبحث أولياء الأمور عن أفضل الأماكن لشراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم من حقائب مدرسية وكشاكيل وأقلام وكتب خارجية وغيرها من الأغراض التي تحتاجها الطلاب في جميع المراحل الدراسية.

أيام قليلة ويبدأ الموسم الدراسي، ومعه يزداد الطلب والإلحاح من الامهات والأطفال لشراء مستلزمات المدارس، سواء ملبس أو أدوات مدرسية، حيث تزدحم الأسواق في الفترة السابقة لدخول المدارس بالكثيرين الذين يبحثون عن أفضل جودة وأقل سعر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فقد شهدت المستلزمات المدرسية ارتفاعا كبيرًا بنسبة تتراوح ما بين 40 إلي 70%.

ولكن في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، يصبح من الضروري البحث عن أرخص الأسواق التي توفر هذه المستلزمات بجودة عالية وتناسب جميع الميزانيات.

في السطور التالية، أشهر الأسواق المختصة ببيع مستلزمات المدارس والدراسة، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء كل ما يحتاجونه قبل بدء العام الدراسي.

سوق الفجالة.. الأشهر والأقدم لبيع مستلزمات المدارس:

يعتبر سوق الفجالة بميدان رمسيس، من أشهر وأعرق الأسواق الخاصة لبيع مستلزمات المدارس، حيث يتميز هذا السوق بوجود كافة المستلزمات، بأسعار مخفضة عن باقي الأماكن الأخرى.

ويضم سوق الفجالة الكثير من الأدوات المكتبية التي لا غني عنها طوال أيام الدراسة، من الروضة وحتى الجامعة والدراسات العليا، حيث يتسم الشارع بالأسعار المخفضة بنسب 15% عن محلات التجزئة، التي ترفع الأسعار حسب إحتياج السوق.

سوق باب الشعرية.. مكانك لراء الحقائب المدرسية:

ويعد سوق باب الشعرية، من أشهر الأماكن لبيع الحقائب المدرسية، حيث أنها تعتبر من الأسواق التي توزع لمحلات التجزئة في مصر، الأمر الذي يجعل السوق ملاذ أولياء الأمور لشراء الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة.

سوق العتبة والأزهر.. لشراء الأحذية وملابس المدرسة:

من الأسواق الشهيرة أيضًا لمستلزمات المدرسة، هو سوق العتبة وشارع الأزهر، حيث تكتظ هذه الأسواق بملابس المدارس والأحذية، حيث الأسعار المخفضة والمناسبة للكثير من أولياء الأمور في ظل غلاء الأسعار.