الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء المدرسة الصيفية ببنات عين شمس بأكثر من 25 ورشة عمل

الأنشطة الصيفية
الأنشطة الصيفية

بدأت، أمس، الأحد 17 سبتمبر المدرسة الصيفية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، وتتضمن أكثر من 25 ورشة عمل في مختلف التخصصات بالكلية بمشاركة أكثر من 10 أقسام بالكلية من أجل العمل على تنمية مهارات الطلاب والباحثين، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

المسنون وأمراض سوء التغذية

أوضحت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن الورش تشمل عدة محاور عديدة منها التخطيط لوجبات المسنين وأمراض سوء التغذية عند الأطفال والتغذية العلاجية المتقدمة ودليل الباحث المبتدئ والتحليل والتعريف والتقنية والتطبيقات والاستخدامات المختلفة لمنصة Google Earth Engine واستخداماتها في البحوث الجغرافية والأخطاء المنهجية في البحوث والتحفيز الذاتي لإنجاز البحث المميز والمسح الغذائي.

وأضافت عميدة الكلية أن الكلية تمنح الحاضرين من الدارسين شهادة معتمدة وسوف يحاضر في محاور هذه الورش العديد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشارت الدكتورة حنان الشاعر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن ورش العمل تتضمن أيضا عدة محاور منها مهارات البحث العلمي وكيفية تطويرها والحالة الغذائية وكيفية إعداد وبناء أدوات البحث في مجال الطفولة المبكرة، والتحليل البيئي ومفهومه.

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غادة فاروق كلية البنات للآداب سوء التغذية التغذية حنان الشاعر

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