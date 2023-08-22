كلية الآداب بجامعة أسيوط تطرح برنامج "الترجمة الإنجليزية" بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أنه سيتم طرح برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب بالجامعة في العام الدراسي المقبل، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على تأهيل خريجيها لمهارات الترجمة التحريرية، والفورية بمستوى يجعلهم الأكثر تأهيلًا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمنافسة فيهما بقوة.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة أطلقت البرنامج في بداية العام الدراسي 2013/2014، بهدف تأهيل الملتحقين به في مجال الترجمة بشكل واضح على الصعيد المحلي والقومي في مجالات مختلفة مثل: الآداب، والاقتصاد، والقانون، والتدريس، والسياحة، والأنشطة الاستثمارية، وهيئات الاتصالات، والبنوك المصرية الأجنبية وغيرها من الاحتياجات العلمية، كما يقوم البرنامج بتوفير المترجمين المؤهلين في مجالات الترجمة التحريرية والشفوية للقيام بأعمال الترجمات الخاصة في المؤتمرات والندوات والمنظمات المحلية والدولية داخل الوطن وخارجه.



وقال الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، أن البرنامج يقبل الطلاب الراغبين في الانضمام له مع تجاوز شرط التوزيع الجغرافي، ويقبل البرنامج الطلاب الوافدين، ويقبل التحويلات من البرامج المناظرة أو الأقسام الأخرى، كما يقبل البرنامج الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس (ولا ينطبق عليهم شرط اللغة).



هذا وكان قد أكد في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديد في جامعة أسيوط؛ يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبيها، والتي تعد جزءا من توجهات التطوير الكبيرة التي تشهدها الجامعة، في ضوء خطتها الاستراتيجية؛ لتهيئة بيئة مناسبة للعمل والإنجاز، مشيراً الى أن الجامعة استطاعت توفير عدد كبير من الخدمات الحكومية، والتعاون مع الجهات المختصة؛ من أجل تقديم التسهيلات، والخدمات المتنوعة داخل الحرم الجامعي.



وفي السياق، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى جولة تفقدية لمكتب الخدمات التجنيدية، بمقر مجمع الخدمات خلف مبنى المطعم المركزي بجامعة أسيوط، بحضور العميد هاني محمد سليمان حرفوش قائد منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط، والأستاذ مصطفى شعيب مدير مجمع الخدمات بالجامعة، والأستاذ صلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكري؛ وذلك لمتابعة سير العمل بالمكتب، والذي يمثل إضافة جديدة ضمن منظومة تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة.



وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، أن المكتب يوفر الخدمات التجنيدية نموذج 2 جند، ونموذج 7 جند الذي يلزم الطلاب القدامى، والدارسون الجدد سواء بجامعة أسيوط الحكومية،أو الأهلية، لافتا أن الهدف من المكتب هو تذليل العقبات التي تواجه أبناءنا الطلاب.



وأشار الأستاذ مصطفى شعيب؛ إلى أن المكتب يشهد إقبالاً ؛ حيث تردد اليوم حوالى 280 متردداً من الراغبين في الحصول على نموذج 2 جند، ونموذج 7 جند، مشيداً بجهود الجامعة، وحرصها الدائم على تطوير خدماتها التعليمبة، والإدارية المقدمة لأبنائها، وبذل أقصى جهد؛ من أجل تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة؛ للتيسير على منتسبيها، والتعاون مع كافة الجهات المختصة؛ لتقديم التسهيلات، والخدمات المتنوعة داخل الحرم الجامعي.