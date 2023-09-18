الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": "السبلايز" ليس إجباريًا.. وعلى أولياء الأمور التقدم بشكاوى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رد مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوي عدد كبير من الأولياء أمور من مطالبات المدارس بشراء "السبلايز"، بنحو 500 جنيه للطفل الواحد، وهذا رقم كبير في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

وقال المصدر: "هذه الطلبات غير إلزامية على ولي الأمر، ولا يوجد أي إجبار عليها"، مضيفًا: "من تجبره المدرسة على شراء هذه المستلزمات يتوجه بشكوى للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة".

ما هو السبلايز ؟ 

ويعتبر السبلايز هو جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب من كراسات وأقلام وألوان وغيرها، ولكن اتسعت تلك الدائرة لتشمل النشاطات غير الأساسية للطفل لتفرض على أولياء الأمور.

وتتغير قائمة السبلايز التي يحتاجها الطالب من عام لآخر، التي تشمل أعدادا مختلفة ومهولة من الأدوات التي يحتاجها الطالب ومنها الذي ليس لها قيمة أو أهمية.

بيزنس السبلايز بالمدارس.. "أدوات ماركة" بأسعار مضاعفة و"الشراء إجباري"

 

أنواع السبلايز في المدارس

لن تقتصر أنواع السبلايز في المدارس على الأقلام والألوان والكراسات والبراية وغيرها، حيث تتكون من الآتي:

(عدد 10 أقلام رصاص، صمغ ماركة uhu، قلمين ماركر للسبورة أزرق وأسود، 10 أساتيك، كشاكيل وكراسات مختلفة، عدد 6 علب مناديل كل علبة 550 منديلا، معقم لليدين، كحول، عدد 3 علب أو 4 مناديل مبللة الحجم الكبير، كراسات رسم، جلاد ملون من جميع الألوان، لانش بوكس، زمزمية للمياه).

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موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الابتدائية

موعد بداية العام الدراسي الجديد

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، يوم 30 سبتمبر الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدتها الوزارة، للعام الدراسي الجديد، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 27 يناير 2024.

ووفقًا للخريطة الزمنية، تبدأ امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم الأحد 14 يناير 2024، بينما تبدأ إجازة نصف العام، يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وامتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

السبلايز المستلزمات جميع الأدوات المدرسية العام الدراسى الجديد لانش بوكس كراسات وأقلام وألوان

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