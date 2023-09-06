بيزنس السبلايز بالمدارس.. "أدوات ماركة" بأسعار مضاعفة و"الشراء إجباري"

استحضرت نور محمود، ولي أمر، ذكريات معركة كل عام مع "السبلايز" أو الأدوات المدرسية التي تحتاجها ابنتها مع اقتراب العام الدراسي، إذ تبدأ في رحلة البحث بعد استلام قائمة المستلزمات من المدرسة عن أماكن لبيع تلك الأدوات بسعر منخفض.

تقول نور محمود: «في كل عام كنت اشتريها من أسواق العتبة وروكسي وميدان السيدة زينب بسبب بيعها في بعض المحال بالجملة، وأنا لدي ثلاث أبناء لذلك يكون سعرها منفخضًا للغاية عن المكتبات الكبيرة».

ذلك العام فوجئت «ولي الأمر» بالمدرسة تطالبها بالشراء في مكتبة بعينها داخل منطقة المعادي هي وجميع أولياء الأمور، ظنت في البداية أن الأمر مجرد تعاقد تحاول فيه المدرسة توفير الكلفة المالية على أولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية.

تقول: «فوجئت بأسعار مرتفعة ومضاعفة عن المكتبات بالخارج، وحين أخبرتهم بأنني لا أرغب في الشراء، أصرت المدرسة على عدم نقل ابني للصف الدراسي الجديد إلا بعد الاطلاع على فاتورة السبلايز من تلك المكتبة بعينها».

تصف نور ما حدث بأنه مجرد «بيزنس» من الممكن أن تقترح المدرسة مكان لشراء السبلايز على أولياء الأمور لكن إجبارهم هو أمر غير قانوني: «تراجعت المدرسة عن قرارها حين اجتمعنا نحن أولياء الأمور وهددناهم برفع شكوى في وزارة التعليم».

سبوبة السبلايز والمكتبات

ذلك ما تحدثت عنه رشا عبدالمعبود، عضو ائتلاف أولياء أمور مصر، بقولها إن مشكلة «السبلايز» أصبحت منتشرة بسبب طلبات المدارس المبالغ فيها، مؤكدة أن لديها طفلين تكلفة «السبلايز» الخاصة بهم قد تصل إلى 3000 جنيه وهذا رقم كبير في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأضافت، ‏خلال لقاء لها، أن هذه ليست المشكلة فقط وإنما المدارس تطلب «السبلايز» بأنواع وماركات معينة وبأسعار مرتفعة ولا تباع إلا في مكتبات محددة والأمر أصبح مثل «السبوبة».

وتواجه الدولة غلاء أسعار المستلزمات المدرسية من خلال المعارض المخفضة، مثل أهلًا مدارس، حيث أعلنت شعبة المكتبات أنه من المقرر أن يكون أعلى سعر كتاب خارجي في معرض أهلًا مدارس حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا، كما يباع فيه ملابس المدارس بأسعار أقل من السوق بحوالي 30%.

آمال: «يطلبون ماركات لا تباع إلا في أماكن محددة»

نفس الأزمة تعرضت لها آمال ناجي، ولي أمر، والتي فكرت هذا العام في شراء السبلايز المدرسية والزي المدرسي من معارض أهلًا مدارس، بسبب التخفيضات التي تم الإعلان عنها من قبل المعرض بأنها ستكون متاحة.

شارك في معرض أهلًا مدارس 2022 ما يقرب من 200 شركة من شركات الأدوات المدرسية الكبرى، بالإضافة لشركات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر.

تقول: «الأسعار المعلن عنها في المعرض أقل من الخارج خاصة في المكتبات ذات الأسماء الشهيرة، التي لا تراعي الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك قررت البحث عن أماكن أقل في الأسعار وتوفر جودة في صناعة المستلزمات».

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تضيف: «لكن فوجئت بأن المدرسة تطلب شراء السبلايز أنواع ماركات غالية الثمن، ولا يمكن إيجادها إلا في مكتبات بعينها، وبذلك يتم إجبار أولياء الأمور على شراء المستلزمات من أماكن بينها وبين المدارس تعاقدات».

أعلن محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، تفاصيل معرض أهلًا مدارس 2023 لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات لهذا العام، وأماكن تواجده ونسبة الخصومات التي سيقدمها.

توضح أن أولياء الأمور أصبحوا فريسة لاستغلال المدارس لا سيما الخاصة، التي تطلب سبلايز مبالغ فيها، وماركات محددة هي الأعلى في السعر على الإطلاق، إلى جانب المصروفات المدرسية والدروس الخصوصية.