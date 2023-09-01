بتخفيضات تصل لـ40%.. منافذ «كلنا واحد» توفر حقائب وأدوات المدارس بالمحافظات

مع كل المناسبات مثل الأعياد الموسم الدراسي التي تهم كافة المواطنين، يظهر جليا الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية، من خلال المبادرات الإنسانية التي تطلقها وزارة الداخلية، والهدف منها رفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وحمايتهم من جشع التجار.

أسعار الأدوات المدرسية

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وخلال هذه الأيام تتجه أنظار المواطنين إلى كيفية شراء الأدوات المدرسية والحقائب وسط موجة ارتفاع الأسعار، يظهر دور وزارة الداخلية، لتطلق لنا مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسعار حقائب المدارس

مبادرة “كلنا واحد” المرحلة 24 التي أطلقتها وزارة الداخلية في محافظات الجمهورية، تتيح للمواطنين شراء الأدوات والحقائب المدرسية والزي المدرسي بتخفيضات تصل إلى 40 % مقارنة بالأسعار في الأسواق تخفيفا على المواطنين البسطاء، لأن الأمن الإنساني أصبح استراتيجية أساسية لدى وزارة الداخلية في ظل تطبيق ما يسمى بمنظومة الأمن الشاملة التي تنتهجها الوزارة.

العام الدراسى الجديد

ومع قرب بداية العام الدراسى الجديد (2023/2024) حرصت وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية ، على توفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ولذلك قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير المتطلبات المدرسية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

في سياق متصل حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

سلع غذائية بتخفيضات 40%

كما حرصت وزارة الداخلية في المرحلة الـ24 من كلنا واحد، على استكمال منظومة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وتسهيلا على المواطنين حرصت وزارة الداخلية على توضيح كافة المنافذ الخاصة بمبادرة كلنا واحد من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).