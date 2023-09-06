تبدأ في المدارس خلال أيام.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تبدأ المدارس الثانوية خلال الفترة المقبلة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تأتي دورة تسليم التابلت بعد توزيعها على المديريات ثم الإدارات التعليمية ثم المدارس، وأعلنت المدارس عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد فى الصف الأول الثانوي من أجل تسليم التابلت وهى كالتالى:

ـ صورة من شهادة ميلاد الطالب.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ إيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

ـ إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

_جهاز التابلت مستمر في العام الدراسي الجديد ولن يتم إلغاؤه في الثانوية العامة ولكن سيعاد توظيفه واستخدامه في عقد اختبارات قصيرة للطلاب.

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وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إنه تم إنجاز امتحانات هذا العام أونلاين على التابلت على مستوى كل إدارة تعليمية، موضحا أن اللا مركزية التي تم تنفيذها خلال عقد هذه الامتحانات جعل هناك مرونة وأريحية خاصة بعد تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه تم سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى وجود خبراء لمراجعة نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر بقوة فى جودة العملية التعليمية مثل الأمية وعجز المعلمين، والفقر والتسرب التعليمى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حل تلك القضايا، موضحًا أن المناهج الجديدة تناقش القضية السكانية بشكل رئيسي، وتتعاون الوزارة بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن لأن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم والزيادة السكانية.

وأوضح أن الوزارة حققت إنجازات ملحوظة ومتميزة فى تطوير التعليم، منها نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي حيث تم تأسيس بنية تكنولوجية في ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية، كما يتسلم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم، كما أن هناك منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.