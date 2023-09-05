موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية .. وأبرز توجيهات وزير التعليم

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى لها تفاصيل موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية وأكد وزارة التربية والتعليم أن بدء الدراسة سيكون يوم 30 سبتمبر الجارى فى جميع المدارس الحكومية.

توجيهات عاجلة بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2023

وبالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة توجيهات وتصريحات بشأن العام الدراسي الجديد وهى كالتالى:

_الانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى

_استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة

_تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك.. ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات

_قيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري

_عقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشأت التعليمية

_التأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم دخول وخروج الطلاب

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_التأكيد على إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس

_وجه بضرورة إتاحة دليل الصيانة، البسيطة والعاجلة ودليل أعمال النظافة على موقع الوزارة وسرعة قيام كل مدير فرع من أفرع الأبنية التعليمية على مستوى المحافظات بعقد ورش عمل على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها لنشر ما يتضمنه الدليل.

_ تمت الصيانة العاجلة لـ ٦٢١ مدرسة، كما تم عمل صيانة شاملة لـ١٣٥٧ مدرسة، فضلا عن فحص المدارس التى مر عليها ١٥ عاما وجارى العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي بها في ضوء فحص ١٩ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.