الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التعليم توجه المدارس الدولية بالالتزام بالمصروفات المقررة

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق الدراسة بالمدارس الدولية بداية من نهاية أغسطس 2023، على أن يتم إخطار الوزارة بالمواعيد التي تحددها كل مدرسة.

كما شددت الوزارة على تحية العلم وترديد النشيد الوطنس وتنفيذ مراسم طابور الصباح بشكل يومس، وتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كما أنه سيتم بدء استقبال الطلاب بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية ips خلال سبتمبر 2023، حسب ترتيب جداول الحضور للصفوف الدراسية على مستوى الـ"20 مدرسة رسمية دولية".

دعم المدارس الرسمية الدولية بمعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم دعم المدارس الرسمية الدولية بمعلمين، حيث توجد مدارس في حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس لتحقيق الاستقرار الكامل في العام الدراسس الجديد، مؤكدة أنه تم توجيه المدارس سواء الرسمية الدولية أو الدولية الخاصة بضرورة الالتزام بالمصروفات المقررة والزيادة الطبيعية، خاصة بعد أن تم منح المدارس الدولية والخاصة قرارًا بزيادة الكثافة 10%، على أن تلتزم المدارس الخاصة بموعد بدء الدراسة 30 سبتمبر 2023.

ووصل عدد المدارس الدولية الخاصة قرابة 1000 مدرسة تمنح شهادات مختلفة منها البكالوريا والشهادة البريطانية، إضافة إلى الشهادة الألمانية والكندية والدبلومة الأمريكية وهى الأشهر ومناهج هذه المدارس مقررات دولية تقوم بالوزارة بمراجعتها من قبل المتخصصين، موضحة أن مصروفات هذه المدارس تتراوح ما بين 50 ألفا وتصل إلى 300 ألف جنيه لبعض المدارس.

التعليم وزارة التربية والتعليم المدارس الرسمية الدولية المدارس الدولية الدبلومة الأمريكية

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