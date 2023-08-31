خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات

تتيح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الفرصة لطلاب المدارس والجامعات الحصول على الاشتراكات بأسعار مخفضة، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق، ومناطق الاشتراكات، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

خطوات حصول الطلاب على اشتراكات مترو الأنفاق

1- يقوم الطالب الراغب في الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق بالتوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

2- ثم يقوم بشراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للفئة التابع لها، سواء كان موظف أو طالب، ثم يقون بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.

3- يتم إرفاق عدد 2 صورة شخصية 4x6 على الاستمارة.

4- يتم ختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف بختم شعار الجمهورية من شؤون الطلاب في الكلية أو المدرسة التي يدرس بها الطالب.

5- ثم يقوم الطالب بإرفاق صورة البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد الرقم القومي مع الاستمارة.

6- كما يتم إرفاق صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة مع الاستمارة.

7- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الموبايل الخاص بالطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

8- وبعد ذلك يتم استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

9- يمنع استخدام الاشتراك لفير حاملة حتى لا يتعرض الطالب لغرامة مالية.

مناطق الاشتراكات

- منطقة رقم (1) وتشمل هذه المنطقة 8 محطات وهي (الشهداء – العتبة – محمد نجيب – سعد زغلول – عرابي – جمال عبد الناصر – الأوبرا – السادات).

- منطقة رقم (2) وتشمل هذه المنطقة 5 محطات وهي ( السيدة زينب – الملك الصالح – مار جرجس – الزهراء – دار السلام).

- منطقة رقم (3) وتتضمن هذه المنطقة 8 محطات وهي (الدقي – البحوث – جامعة القاهرة – فيصل – الجيزة – ضواحي الجيزة – ساقية مكي – المنيب).

- منطقة رقم (4) وتشمل هذه المنطقة 8 محطات وهي ( الأهرام – كلية البنات – استاد القاهرة – أرض المعارض – العباسية – عبده باشا – الجيش – باب الشعرية).

- منطقة رقم (5) وتتضمن هذه المنطقة 6 محطات وهي (سراي القبة – حمامات القبة – كوبري القبة – منشية الصدر – الدمرداش – غمرة).

- منطقة رقم (6) وتتضمن هذه المنطقة 7 محطات وهي (شبرا الخيمه – كلية الزراعة – المظلات – الخلفاوي – سانت تريزا – روض الفرج – مسرة).

- منطقة رقم (7) وتتضمن هذه المنطقة 6 محطات وهي (حدائق المعادي – المعادي – ثكنات المعادي – طرة البلد – كوتسيكا – طرة الأسمنت).

- منطقة رقم (8) وتشمل هذه المنطقة 7 محطات وهي (المرج الجديدة – المرج – عزبة النخل – عين شمس – المطرية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون).

- منطقة رقم (9) وتشمل هذه المنطقة 6 محطات وهي ( المعصرة – حدائق حلوان – وادي حوف – جامعة حلوان – عين حلوان – حلوان).

- منطقة رقم (10) وتشمل هذه المنطقة 4 محطات وهي (هارون – هليوبوليس – الف مسكن – نادي الشمس).