الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس

خريطة العام الدراسي
خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس

خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس من الموضوعات المهمة والتي يكثر البحث عنها على محركات البحث المختلفة وموقع التواصل الاجتماعي فيبسبوك كي يستعد أولياء الأمور والطلاب للتجهيز للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس

ننشر في هذا التقرير خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس وفق بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وتبدأ خريطة العام الدراسي الجديد بدخول المدارس السبت 30 سبتمبر 2023  الحكومية والرسمية، الرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات. 

وتكون الدراسة خلال  الفصل الأول للعام الدراسي الجديد حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحيث  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول  2024  لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بداية من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي ن السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤.

وتُستكمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ببدء  الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤  ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، وتكون  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ أما  امتحانات الدبلومات الفنية  تكون من السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وتبدأ  امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

للطلاب.. موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2023

موعد بدء الدراسة 2023 الرسمي في الجامعات والمدارس

الخريطة الزمنية العام الدراسي 2023/2024 بالجامعات والمعاهد 

وعلى نفس المنوال، تبدأ الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  2023/ 2024 بالجامعات من  السبت 30 سبتمبر المقبل ومن وينتهي العام الدراسي رسميًا 30 مايو 2024.

وتستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023/ 2024  14 أسبوعًا  حيث يبدأ 30 سبتمبر وينتهي 4 يناير 2024، وتكون  امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.

 وتكون  موعد إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات بداية من السبت 27 يناير 2024 وحتى الخميس 8 فبراير 2024.

ويُستكمل الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجامعات والمعاهد من السبت 10 فبراير 2024  وحتى الخميس 30 مايو 2024 بحيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا خلال هذا الفصل.

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قبل انطلاق الدراسة.. 7 نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد

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رسميًا.. موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2023

خريطة العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 موعد دخول المدارس خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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