للطلاب.. موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2023

ينتظر طلاب الجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وذلك بالتزامن مع بداية شهر سبتمبر غدًا الجمعة الشهر الذي تبدأ والمدارس والجامعات خلاله أو عقبه الدراسة بحسب ما تعلن وزارتي التعليم بمصر.

وبالتزامن مع زيادة البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية، نقدم لكم من خلال هذه السطور موعدها:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية الكاملة بموعد بدء الدراسة 2023 -2024 لطلاب المدارس والجامعات، وقررت أن تكون بداية العام الدراسي بالجامعات المصرية بحسب بيان الأعلى للجامعات في يوم 30 سبتمبر عام 2023، كما تم وضع خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد، فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول في يوم 9 يناير عام 2024.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات انطلاق إجازة منتصف العام في يوم 27 يناير، والترم الثاني سيبدأ في 10 فبراير عام 2024 ويختتم الفصل الدراسي الثاني في يوم 30 مايو للعام 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024:

يوم 30 سبتمبر 2023 موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد.

9 يناير 2024 موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

27 يناير 2024 موعد بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

10 فبراير 2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

30 مايو 2024 موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر بسبب المتحور ال جدي د:

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم حقيقة تأجيل الدراسة، وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا يوضح فيه حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد "إيريس"، وأوضح إنه بالتواصل مع كلًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي أنه لن يتم تأجيل الدراسة في مصر عام 2023/2024، على أن تكون في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم ووفق الخريطة الزمنية المعلنة.