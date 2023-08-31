الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسرى عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بديوان عام محافظة مطروح في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والنائبة سحر عيد، والنائب جمال الشورى، وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس طارق عبدالله، مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة،  وعدد من عمد ومشايخ مطروح. 

افتتاح المدرسة اليابانية 

ومن المقرر أن يضع الدكتور رضا حجازي، واللواء خالد شعيب، حجر أساس مجمع مدارس الريفية، والذي يضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوي، ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، كما يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح.

اجتماع الإدارات التعليمية 

وفي ختام الزيارة، يعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للاطمئنان على استعدادات العام الدراسي الجديد.

وفي وقتٍ سابق، عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومسئولي المتابعة والتوجيه المالي والإداري والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط واللا مركزية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة ومناقشة الاستعدادات لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر المقبل.

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