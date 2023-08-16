محافظ مطروح: تنفيذ 472 مشروعا بـ12 مليار و372 مليون جنيه خلال 3 سنوات

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد 11 قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى 56 قرية، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول عدد 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة. وغيرها من مشروعات قومية كبري في كافة مجالات التنمية لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر التى تنطلق لبناء الإنسان والوطن والجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه على التوازى شهدت محافظة مطروح خلال الثلاث سنوات الماضية عدد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات لتواكب ما يتم على أرضها من إنجازات قومية كبرى بعدد 472 مشروعا بتكلفة 12 مليار و372 مليون جنيه ومنها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 119 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه، وفي قطاع الكهرباء 28 مشروعاً بتكلفة 867 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والرصف بإجمالى أطوال 320 كم بتكلفة 526 مليون جنيه.

وأضاف انه في قطاع الإسكان والمرافق 84 مشروعاً بتكلفة 93 مليون جنيه، وفي قطاع الصحة والسكان 24 مشروعاً بتكلفة 437 مليون جنيه، وفي قطاع التعليم 39 مشروعاً بتكلفة 271 مليون جنيه، وفى قطاع الشــباب والرياضــــة 30 مشروعاً بتكلفة 20,6 مليون جنيه، وفي قطاع التضامن الإجتماعى والمساعدات بتكلفة 141,8 مليون جنيه، وفي قطاع الأوقاف عدد 13 مشروعاً بتكلفة 31,5 مليون جنيه، وفي قطاع التطوير الحضارى 6 مشروعات بتكلفة 241 مليون جنيه.

وتابع أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطـــــــروح وبحوث الصحراء بوزارة الزراعة نفذ عدد 7 مشروعات بتكلفة 155,7 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الخطط الاستثمارية للمحافظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث تم تنفيذ عدد 524 مشروع بإجمالى تكلفة 1,3 مليار جنيه، منها في مجال الكهرباء تم تنفيذ عدد 148 مشروع بتكلفة 434,6 مليون جنيه وفي مجال الطرق والرصف تم تنفيذ عدد 179 مشروع بتكلفة 399,7 مليون جنيه وفي مجال تحسين البيئة تم تنفيذ عدد 90 مشروع بتكلفة 111,9 مليون جنيه.

واشار الي انه فى مجال تدعيم الوحدات المحلية تم تنفيذ عدد 55 مشروع بتكلفة 226,7 مليون جنيه وفى مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ عدد 52 مشروع بتكلفة 101,7 مليون جنيه كما أنه مخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام 2023/ 2024 تنفيذ عدد 89 مشروعاً بتكلفة 442 مليون جنيه تقريباً، مؤكدا أن ذلك يأتى بفضل توجيهات القيادة السياسية المصرية بتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.