رسميًا.. موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2023

مع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد كثر التساؤل عن موعد بداية الدراسة فى الجامعات المصرية 2023، والتي حددها المجلس الأعلى للجامعات بالتفصيل عقب اجتماعه الأخير، حيث انه تم تحديد الخريطة الزمنية لموعد بدء الدراسة 2023 -2024 في الجامعات وبالمعاهد وموعد الامتحانات.

موعد بداية الدراسة فى الجامعات المصرية 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد بداية الدراسة فى الجامعات المصرية 2023.

موعد بدء الدراسة 2023-2024

ووافق المجلس الأعلى للجامعات رسميا على الخريطة الزمنية وموعد بداية الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023/2024 لطلبة الجامعات والمعاهد، حيث أن سوف يبدأ العام الدراسي 2023 -2024 لطلبة التعليم العالي بدء من 30 سبتمبر القادم، فيما سوف ينتهي العام الدراسي 2023 -2024 بشكل رسمي في يوم 30 مايو 2024.

وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم في مصر خلال أيام الخريطة الزمنية لموعد بداية الدراسة 2023 -2024 في جميع المدارس بكل المراحل التعليمية، والتي يكون من المتوقع أن تأتي متزامنة مع بدء العام الدراسي في الجامعات، وسوف تحسم وزارة التعليم الموعد رسميا في الأيام القليلة المقبل

بداية الدراسة في الجامعات 20232024

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2023 -2024 بداية من يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وستستمر الدراسة في الفصل الدراسى الأول لعام 2023 -2024 لمدة حوالي 14 أسبوعًا، حيث سوف ينتهي الفصل الدراسي في يوم الخميس 4 يناير 2024.

وسوف تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2023 -2024 في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وستنتهي في يوم الخميس 25 يناير 2024.

بداية الدراسة في الجامعات 2024

وحدد المجلس الأعلى للجامعات في مصر موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات في 2024، حيث سوف تبدأ إجازة منتصف العام 2023 -2024 بالجامعات اعتبارًا من بوم السبت 27 يناير 2024، وستنتهي في الخميس 8 فبراير 2024.

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موعد بدء الدراسة 2023 الرسمي في الجامعات والمدارس

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة حوالي 16 أسبوعًا، وتنتهي الدراسة رسميًا في الجامعات لعام 2024 في يوم الخميس 30 مايو 2024.

وسوف تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني في الجامعات 2024 وذلك خلال شهر يونيو 2024، طبقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.