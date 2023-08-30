الخميس 31 أغسطس 2023
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تحقيقات ومتابعات

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023/ 2024.. الخريطة الزمنية كاملة

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية

يشغل موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023/2024، اهتمامات أولياء الأمور والطلاب من استعدادً للعودة إلى الدراسة، بالتزامن مع الموعد الذي أعلنت عنه جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

وتستعرض "الدستور" موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023/2024، والخطة الدراسية للعام الجديد، وذلك فيما يلي:

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023/ 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، مُشيرًا إنَّ الدراسة تنطلق بداية من 1 أكتوبر ويكون ذلك بعد التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقًا لقطاع المعاهد فيكون ذلك لتطبيق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 في المعاهد والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم معا.

وبالنسبة لـ خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، أشار القطاع إلى أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول ستوافق يوم 8 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة لبدء العام الدراسي الجديد.

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موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2024

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السب 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تكون في شهر يناير 2024، وذلك وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023/ 2024 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية.

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ويستقبل طلاب المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة يوم السبت 11 فبراير 2023، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الأول من يونيو، ذلك حسب ما أعلن قطاع المعاهد عن خطة الدراسة بالمعاهد الـأزهرية 2023.

وتتجهز المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى قطاع المعاهد إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية في الأزهرية.

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