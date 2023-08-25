كثّف أولياء الأمور خلال الآونة الأخيرة، من عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري بالرقم القومي 2023، عقب إعلان الأزهر الشريف نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري خلال العام الدراسي المقبل.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري بالرقم القومي 2023

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التي يستعلم من خلالها أولياء الأمور والطلاب عن نتائج امتحانات الشهادة الأزهرية، بجانب قيامها بنشر نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر الشريف خلال جميع المراحل التعليمية عقب ظهورها، إضافة إلى إعلان نتيجة تنسيق تقديم مرحلتي رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري بالرقم القومي 2023، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

وأعلن الأزهر الشريف، نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بعدما تم غلق باب التقديم للأزهر 2023 في 10 أغسطس 2023، مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والذي كان قد بدأ في 25 يونيو الماضي، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري بالرقم القومي 2023، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، وإدخال الرقم القومي لمعرفة نتيجة القبول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري بالرقم القومي 2023:

- الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف (من هنا)

- القيام بإدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه، من رقم قومي واسم الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سوف تظهر أمامك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض وفي أي مدرسة تم قبول الطالب.

الأوراق المطلوبة:

- حافظة بلاستيكية.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- الدمغات اللازمة من مكتب البريد

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- عدد 6 صور «4X6» بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية «بشرط أن تكون سارية».

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي «لإثبات محل الإقامة».

- تقرير طبي من التأمين الصحي «موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية».