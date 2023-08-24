رابط نتيجة التقديم في الأزهر للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023

كثّف أولياء الأمور خلال الآونة الأخيرة، من عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن رابط نتيجة التقديم في الازهر للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023، بعد أن أعلن الأزهر الشريف نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، لتقديم الأوراق الرسمية لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري خلال العام الدراسي المقبل.

رابط نتيجة التقديم في الازهر للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023

وأعلن الأزهر الشريف، نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بعدما تم غلق باب التقديم للأزهر 2023 في 10 أغسطس 2023، مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والذي كان قد بدأ في 25 يونيو الماضي، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التي يستعلم من خلالها أولياء الأمور والطلاب عن نتائج امتحانات الشهادة الأزهرية، بجانب قيامها بنشر نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر الشريف خلال جميع المراحل التعليمية عقب ظهورها، إضافة إلى إعلان نتيجة تنسيق تقديم مرحلتي رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الاستعلام عن نتيجة التقديم في الازهر للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، وإدخال الرقم القومي لمعرفة نتيجة القبول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة نتيجة التقديم في الازهر للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

- الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف (من هنا)

- القيام بإدخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه، من رقم قومي واسم الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سوف تظهر أمامك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض وفي أي مدرسة تم قبول الطالب.

الأوراق المطلوبة بعد القبول في الازهر للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

- عدد 6 صور «4X6» بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- تقرير طبي من التأمين الصحي «موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية».

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية «بشرط أن تكون سارية».

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي «لإثبات محل الإقامة».

- الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- حافظة بلاستيكية.