بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 لنتيجة القبول والأوراق المطلوبة للتقديم بالمعاهد

بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الأباء والأمهات، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 والتسجيل من خلالها إلكترونياً.

نتيجة قبول رياض الأطفال في الأزهر 2023

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور للحصول على بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 للتسجيل من خلالها إلكترونياً، يرصد موقع “الدستور”خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل الأباء والأمهات وتشمل الأوراق والشروط المطلوبة لـ رياض أطفال الأزهر 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023

يستطيع الأن الأباء والأمهات الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 للتقديم لبداية مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التي يستعلم من خلالها أولياء الأمور والطلاب عن نتائج امتحانات الشهادة الأزهرية: أضغط هنا.

الأوراق والشروط المطلوبة لرياض أطفال الأزهر 2023

إليكم الأوراق والشروط المطلوبة لـ رياض أطفال الأزهر 2023 في السطور التالية، إليكم التفاصيل:

1 - 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.

2 - صورة من البطاقة الصحية والأصل للاطلاع.

3 - تقرير طبي من التأمين الصحي موضحًا الحالة الصحية للطفل به، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

4 - صورة من بطاقة الأب والأم الشخصية.

5 - صورة من فاتورة الكهرباء أو التليفون الأرضي أو المياه.

6 - الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

7 - أصل شهادة ميلاد الطفل.

8 - يبدأ التقديم من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يومًا.

9 - إجراء المقابلة الشخصية.