رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهرى 2023-2024

يبحث أولياء الأمور فى جميع محافظات مصر، عن رابط نتيجة تقديم مرحلة رياض الأطفال الأزهري 2023، حيث أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري وكذلك رياض الأطفال، لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024

أتاحت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية الرابط الرسمي للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهي النافذة الرسمية للحصول على جميع نتائج الطلاب من مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي من أجل الحصول على نتيجة تقديم رياض الأطفال وكذلك الصف الأول الابتدائي ومعرفة موقف أطفالهم من القبول من عدمه خلال الفصل الدراسي الجديد (من هنا).

وكان الأزهر الشريف، قد أعلن يوم 10 أغسطس 2023، أنه تم الانتهاء من فترة التقديم للالتحاق بالتعليم الأزهري المستوى الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي لجميع المعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة، والتي استمرت على مدار أكثر من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023

الولوج على رابط بوابة الأزهر الشريف الخاص بتنسيق رياض الأطفال (من هنا).

إدخال الرقم القومي للطالب المراد الاستعلام عنه

الضغط على بحث.

سوف تظهر أمامك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض وفي أي مدرسة تم قبول الطالب.

يمكنك طباعة النتيجة والتوجه بعدها إلى المعهد المقبول به الطالب.

فى حالة الرفض يكون نص الرسالة (نأسف لعدم قبول نجلكم بأحد المعاهد التى تقدم إليها؛ يرجى مراجعة الإدارة التعليمية الأقرب إليكم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5م)

الأوراق المطلوبة بعد القبول برياض الأطفال الأزهري

عدد 6 صور شخصية حديثة 4×6.

كشف طبي معتمد من التأمين الصحي للطالب من الأمراض المعدية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر + 2 صورة.

عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي بقيمة 15 جنيهًا.

طلب الالتحاق بالمعاهد الأزهرية.

صورة بطاقة ولى الأمر (الأب ).

إذا كان ولي الأمر غير الأب (الأم أو الجد) يقدم صورة من قرار الولاية التعليمية أو توكيل عام شامل.

صورة من كراسة البطاقة الصحية (التأمين الحمراء أو الزرقاء) بعد مراجعة الطوابع وتقديم الملف الورقي.

ملف بلاستيك وحافظة.

يهمك أيضًا | رابط نتيجة التقديم فى المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

ويجب على جميع الطلاب المقبولين التوجه نحو المعهد الأزهري المقبولين به لانهاء الاجراءت اللازمة للقبول والالتحاق بالدراسة خلال العام الدراسي الجديد المقرر بدايتها في منتصف سبتمبر المقبل لجميع الطلاب بالمعاهد الأزهرية على مستوي الجمهورية أسوة بطلاب وزارة التربية والتعليم.