رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها عدد كبير من الآباء عبر محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة.

وكان الأزهر الشريف أعلن عبر الصفحة الرسمية عن الإنتهاء من رصد طلبات التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري للعام الدراسي 2023-2024، حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

تصدَّر رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يُعدّ من أهم المراحل التعليمية التي يجب على ولي الأمر اختيار المدرسة أو المعهد المناسب من حيث المكان والتدريس.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية على الصفحة الرسمية له على الإنترنت أنه يمكن لولي الأمر الاطلاع على نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

الدخول على بوابة الأزهر الشريف على الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

قم بإدخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثم اضغط على عرض النتيجة .

سوف يظهر أمامك المعهد الذي تم قبول الطالب فيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري

6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شهادة الميلاد الأصلية للطالب حديثة ومميكنة.

صورة من بطاقة الأم والأب.

إيصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء.

ملف التقديم.

دوسيه بلاستيك.

البطاقة الصحية للطالب.

استمارة الكشف الطبي للطالب.

دوسيه بلاستيك للتقديم.

البطاقة الصحية للطالب.

الأوراق المطلوبة بعد إعلان النتيجة والقبول

بعد الإعلان عن نتيجة التقديم للصف الأول الأزهري يجب تجهيز كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 /2024 والتي تضمنت الآتي في الأعوام الماضية: