رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني 2023

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني، وذلك عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني والتي انطلقت خلال الفترة من 5-12 أغسطس 2023 في أيام متتالية بدون فاصل زمني فيما عدا يوم الجمعة وينتظر الطلاب اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية معرفة درجات امتحانات الدور الثاني من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطلاب بياناتهم كاملة من الاسم رباعي ورقم الجلوس والمعهد المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية بدقة وفي الخانات المخصصة له والضغط على كلمة استعلم.

يذكر أن جميع امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف أجريت في كافة محافظات الجمهورية دون وردود أى مشاكل أو شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب أو رصد حالات عش وفقا لتقرير غرفة العمليات الرئيسية بقطاع المعاهد الأزهرية وفقا للجدول المعلن مسبقا.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للاعدادية الأزهرية

يعتمد الدكتور محمد الضوني وكيل الأزهر الشريف نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتيجة الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023 خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء رسميا من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية ومراجعة الكشوف النهائية التي سيتعم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

جاءت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالتعليم الأزهري في الدور الأول 71.64% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 155536 طالب وطالبة حضر منهم الامتحانات نحو 153717 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية وتم نشر النتيحة كاملة من خلال الموقع الرسمي للأزهر الشريف في شهر يونيو الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية

يستخدم رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للحصول على درجات الطلاب في المواد التي رسبوا فيها في الدور الأول وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الازهر الشريف من خلال الرابط السابق.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم او عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.

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