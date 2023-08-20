الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني 2023

نتيجة امتحانات الدور
نتيجة امتحانات الدور الثاني بالإعدادية الأزهرية

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني، وذلك عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني والتي انطلقت خلال الفترة من 5-12 أغسطس 2023 في أيام متتالية بدون فاصل زمني فيما عدا يوم الجمعة وينتظر الطلاب اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية معرفة درجات امتحانات الدور الثاني من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطلاب بياناتهم كاملة من الاسم رباعي ورقم الجلوس والمعهد المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية بدقة وفي الخانات المخصصة له والضغط على كلمة استعلم.

يذكر أن جميع امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف أجريت في كافة محافظات الجمهورية دون وردود أى مشاكل أو شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب أو رصد حالات عش وفقا لتقرير غرفة العمليات الرئيسية بقطاع المعاهد الأزهرية وفقا للجدول المعلن مسبقا.

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المعاهد الأزهرية والمجلس الثقافي البريطاني يعقدان حوارا لتقييم المرحلة الأولى للبرنامج الدولي TEA

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للاعدادية الأزهرية 

يعتمد الدكتور محمد الضوني وكيل الأزهر الشريف نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتيجة الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023 خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء رسميا من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية ومراجعة الكشوف النهائية التي سيتعم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

جاءت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالتعليم الأزهري في الدور الأول 71.64% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 155536 طالب وطالبة حضر منهم الامتحانات نحو 153717 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية وتم نشر النتيحة كاملة من خلال الموقع الرسمي للأزهر الشريف في شهر يونيو الماضي.

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لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

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بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دور ثان

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية 

يستخدم رابط بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للحصول على درجات الطلاب في المواد التي رسبوا فيها في الدور الأول وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الازهر الشريف من خلال الرابط السابق.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم او عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.

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توزيع درجات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

رابط بوابة الأزهر بوابة الأزهر بوابة الازهر الالكترونية نتائج الدور الثاني طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لشهادة الإعدادية الأزهرية

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